Политолог Дмитрий Родионов на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что в канун предстоящих осенних парламентских выборов в Грузии оппозиция может попробовать устроить беспорядки, дабы деморализовать представителей нынешней власти и раскачать ситуацию в стране

Учитывая, что осенью в Грузии должны состояться парламентские выборы, можно ожидать, что накал страстей будет нешуточный. Это власти нужно сохранить лицо. А для оппозиции важно "хайпануть" накануне выборов. И, судя по заявлениям представителей власти, там не готовы к решительному пресечению провокаций. Они и в прошлом году это продемонстрировали, пойдя на уступки толпе, заведенной провокаторами. Грузия может лишить россиян и белорусов армянского коньяка © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

"Могу с уверенностью сказать, что Грузия будет достойным председателем этой организации", — заявил в прошлом году года глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Посмотрим, будет ли…

А может, и смотреть не стоит? Может, пусть еще посидят без туристов и подумают? Никакого усиления позиций власти с прошлого лета или нацеленности на конструктивный диалог мы не увидели.

Зато в том, что оппозиция свой шанс не упустит, и беспорядки могут сильно затмить по масштабу прошлогодние, можно не сомневаться. Может, и не стоит вообще туда ехать? Речь даже не о безопасности министра, а о потакании этому цирку.