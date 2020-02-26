Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко 24 февраля на своей странице в Facebook прокомментировал планы по реорганизации украинского правительства и созданию новых министерств

Зеленский подтвердил, что грядут массовые кадровые изменения. От "источников" пока известно о некоторых планах реорганизации Кабмина и о некоторых кандидатах на пост премьера.

Создание министерства промышленности — верный шаг, но непонятны цели. Развитие промышленности — это политика протекционизма, а не "открытый рынок". Это копирование действий развитых экономик периода, когда они развивались, а невыполнение требований МВФ, которые лишь уничтожают промышленность. Это стратегии развития отраслей на десятилетия и планирование "до горизонта". Без изменения сегодняшнего курса это будет министерство без промышленности. «Этот вопрос решен»: СМИ рассказали, когда Тигипко назначат премьером Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Выделение министерства по Донбассу. Считаю глупостью объединять гуманитарную политику с политикой восстановления и развития региона. Тем более в понятие "оккупированные территории" вкладывать Донбасс вместе с Крымом. Для восстановления и развития физической инфраструктуры Донбасса уже есть Минрегион. В министерстве достаточно департаментов и специалистов, для которых это действительно вопрос компетенции. Гуманитарную политику по Донбассу и Крыму выносите в отдельное министерство, если угодно. Но не впаривайте в новую пустышку реальные вопросы, которые можно и нужно решать уже сегодня силами Минрегиона.

Тарифы. Соберите все компетенции в сфере ЖКХ в одно министерство и централизованно наведите порядок. Дробление коммунальных услуг на несколько министерств — ошибочно и провально, что мы уже увидели. Никто ничего не делает и крайних нет. Плюс — возвращение государственного контроля в сфере ЖКХ — государству обязательно.

Премьер и министры. Даже кроколил Гена и Чебурашка — уже эффективнее некомпетентной рати Сороса. Не только с государственных должностей под зад соросят, но и ликвидация всех этих конкурсных комиссий "доброчестности", "офисов реформ" и наблюдательных советов госпредприятий и госбанков. Никакой соросятни. Возврат государству всех государственных институтов. Лоббируют интересы Сороса? Пожалуйста. Но как люббисты, со стороны и за деньги спонсоров, а не на государственных должностях и за наш счёт.

Иначе это будет не "большая стирка", а так ото — смена лиц на тех же койках.