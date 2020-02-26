Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook заметил, что причина появления огромных платежек за отопление в Киеве заключается в несовершенстве украинской нормативной базы

Жительница многоэтажки в Киеве получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму почти 53 тыс. гривен (примерно 2 тыс. долларов). В «Киевтеплоэнерго» объяснили, что это не сбой и не ошибка. Также коммунальщики рассказали, почему это произошло и как избежать таких «космических» цифр в квитанциях. «Это обман». Ляшко объяснил, почему на самом деле снизилась цена на услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Дело в том, что её квартира оказалась единственной из 177 квартир, в которой не установлен квартирный счетчик отопления. В других квартирах такие счетчики есть.

Жители квартир со счетчиками оплачивают только потребленное тепло. Разница, которая получается между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика. Поэтому сумма 52 932,18 гривны в платежке за отопление — не фейк и не ошибка.

Причина заключается в несовершенстве нормативной базы. Когда в доме без индивидуальных счетчиков остается 2-4 квартиры, суммы начислений становятся космическими.