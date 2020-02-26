Италия становится «европейским Китаем». За сутки число заразившихся коронавирусом в этой стране увеличилось на 45 процентов — до 322.
Но самое опасное даже не это, а то, что за вчерашний день вирус распространился на шесть новых стран и территорий (Австрия, Хорватия, Швейцария, Румыния, Алжир, Канарские острова), и каждый раз заболевшие были либо итальянцами, либо вернувшимися из Италии.
Кроме того, во Франции и Германии зафиксированы новые заболевшие, также связанные с Италией. О чем это свидетельствует? О том, что, к сожалению, существенное ограничение транспортного сообщения с Италией — лишь вопрос времени.
Понятно, что странам ЕС будет тяжело отгородиться от своего партнера. Но если вчерашняя динамика сохранится, видимо, иного выхода не останется. Увы…