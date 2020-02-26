Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему странам ЕС будет крайне тяжело отгородиться от нового эпицентра эпидемии коронавируса в Италии

Италия становится «европейским Китаем». За сутки число заразившихся коронавирусом в этой стране увеличилось на 45 процентов — до 322. Коронавирус может прийти в Россию... из Украины. Главные темы соцсетей 25 февраля © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Но самое опасное даже не это, а то, что за вчерашний день вирус распространился на шесть новых стран и территорий (Австрия, Хорватия, Швейцария, Румыния, Алжир, Канарские острова), и каждый раз заболевшие были либо итальянцами, либо вернувшимися из Италии.

Кроме того, во Франции и Германии зафиксированы новые заболевшие, также связанные с Италией. О чем это свидетельствует? О том, что, к сожалению, существенное ограничение транспортного сообщения с Италией — лишь вопрос времени.

Понятно, что странам ЕС будет тяжело отгородиться от своего партнера. Но если вчерашняя динамика сохранится, видимо, иного выхода не останется. Увы…