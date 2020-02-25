Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание на заявление представителя МВФ на Украине Йосты Люнгмана, который рассказал, сколько лет уверенного роста нужно украинской экономике, чтобы достичь уровня современной Польши

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Конечно, все мы прекрасно помним, как Леша Гончарук бил себя в грудь и клятвенно обещал выдать на-гора 40% роста ВВП Украины за следующие 5 лет, т.е. не менее 7% ежегодно. И это притом, что Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых падали в течение периода с 1990 по 2017 годы, показав 5-й с конца результат, о чем сказал представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. По его словам, экономике Украины нужно расти на 6% в год в течение 20 лет для достижения уровня Польши.

Как-то один умный человек мне сказал: «В ХХ веке у нас в стране была уничтожена основная масса первосортных людей. И сейчас нами правят в лучшем случае третьесортные люди, а по генетике только через 5 поколений снова появятся люди 1-го сорта».