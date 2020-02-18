Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook отметил, что «внезапное» желание лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука рассчитаться с государством за полученную прибыль от корпоративов было «простимулировано» известным юристом Андреем Портновым

По «удивительной случайности» граждане Украины имели наслаждение наблюдать как с лидером партии «Голос» Вакарчуком ни с того ни с сего рассчитались за 24 концерта в 2016-17 году!

В связи с этим Вакарчуку пришлось с 12.9 миллионов гривен уплатить налоги в украинский бюджет, но самое интересное, что стало истинной причиной данного цирка, ведь, естественно, в кредит пан Вакарчук не поет. Вакарчук рассказал, почему поехал на отдых в Таиланд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Очевидно что «моральный авторитет Майдана», помимо своих концертов, забыл уплатить налоги со своих корпоративов, ведь все мы понимаем, что на корпоративах Вакарчук выплясывал и скулил в микрофон не бесплатно…

Налицо начало процесса воспитания в Вакарчуке честного и открытого украинского политика, тем более с таким хорошим учителем, как Андрей Портнов, перспектива есть, хоть и после тюрьмы за неуплату налогов.