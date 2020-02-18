По «удивительной случайности» граждане Украины имели наслаждение наблюдать как с лидером партии «Голос» Вакарчуком ни с того ни с сего рассчитались за 24 концерта в 2016-17 году!
В связи с этим Вакарчуку пришлось с 12.9 миллионов гривен уплатить налоги в украинский бюджет, но самое интересное, что стало истинной причиной данного цирка, ведь, естественно, в кредит пан Вакарчук не поет.
Очевидно что «моральный авторитет Майдана», помимо своих концертов, забыл уплатить налоги со своих корпоративов, ведь все мы понимаем, что на корпоративах Вакарчук выплясывал и скулил в микрофон не бесплатно…
Налицо начало процесса воспитания в Вакарчуке честного и открытого украинского политика, тем более с таким хорошим учителем, как Андрей Портнов, перспектива есть, хоть и после тюрьмы за неуплату налогов.