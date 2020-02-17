Бывший глава Офиса президента Украины, который на днях был отправлен в отставку, отмечает потерю работы на фешенебельном курорте на Сейшельских островах. Этой радостью он поделился со своими подписчиками в Facebook, где опубликовал фотографию на фоне лазурного океана и характерной для этой местности растительности, подписав фото «Сейшелы»

Андрей Богдан одет в пеструю футболку и такие же яркие шорты. Лицо его светится от счастья: по всему видно, что мысли бывшего второго человека в Украине не обременены больше проблемами государственными. Фотографию сопровождает веселенький текст: «Друзья, очень скучаю по вам, не сплю и не ем))) Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам не легко, денег нет, но вы держитесь!!!» Судя по ернической форме и саркастическому содержанию, послание это скорее адресовано недругам, а не друзьям. В комментариях подписчики описали всю палитру своих реакций на очередной «вброс» от Богдана. А главное, продемонстрировали, что чувство юмора у украинцев становится национальной чертой. Без него было бы трудно мириться с действительностью. Ермак приходит, Богдан уходит, а Коломойский идёт в оппозицию. Эксперты о смене кадров Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Пользователь Владимир Иванов написал: «Без тебя холодноооо! Но теперь каждый сам за себя!) Не так ли?!» Большинство комментаторов пожелали хорошего отдыха и возвращаться без коронавируса. Блогер Михаил Шнайдер написал: «Красава!» Его поддержал политолог Виталий Кулик, написав: «Маладец». Доброжелатели прочили Богдану премьерское кресло, а недруги посоветовали: «Вову забери с собой и не возвращайтесь». На ободряющие комментарии пользователь Максим Рудницкий написал: «Страна терпил», и получил ответ: «Страна терпил» за порєбріком. Это Страна Буратинов, за 5 золотых дерево доляровое ждут».

Сам Андрей Богдан в дискуссии не участвовал. Но самый яркий комментарий был без слов. Пользователь добавил только видео бывшего генпрокурора Юрия Луценко, который неделю назад опубликовал ролик со своей женой — тоже бывшим нардепом Ириной Луценко, которая танцует в китайском торговом центре с ростовой куклой-пандой. Вот уж точно — «отставники» отрываются по полной.