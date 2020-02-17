Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook заметил, что иностранных инвесторов останавливает от сотрудничества с Украиной тот факт, что даже финансово состоятельные украинцы сами не инвестируют свои сбережения внутри страны

Сегодня у Андрея Ермака и других топ-чиновников огромные объемы налички, которые не работают на экономику страны. Это дикое зрелище для иностранных инвесторов

С декларацией за прошлый 2019 г. нового главы ОП можно познакомиться на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, где указано, что Андрей Ермак помимо прочего имущества имеет также 347 тыс. долл. США и 50 тыс. евро налички. Согласен, что с капиталами его попередников на этой должности В. Медведчуком, А. Клюевым, С. Левочкиным и др. — эта сумма налички просто капля в море. Однако, для иностранных инвесторов — это очень показательный маркер того, что украинские чиновники самого высокого ранга не доверяют даже внутреннему рынку совместного инвестирования, предпочитая держать наличку в «матрасах». Кризис и дефолт приведёт к оттоку спекулятивного капитала и обвалу гривны — Скаршевский © Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

И заметьте, в беседах с иностранными инвесторами, которые хотели бы работать в Украине, часто слышу, что мир сегодня стремится к многополярности. Инвесторам как воздух нужны альтернативы. Однако у нас очень мало инвестпроектов, в которых можно было бы найти интересные ликвидные идеи. И также многих иностранных инвесторов останавливает в Украине принять положительное решение тот факт, что финансово состоятельные украинцы сами не инвестируют свои сбережения внутри страны. Почему? Ведь по оценкам НБУ вне банковской системы находится около 90 млрд наличной валюты (без учета гривневой наличности), что в разы больше нашего золотовалютного резерва.

О чем говорят эти цифры? О том, что деньги топ-чиновников лежат в «матрасах», они не работают на конкретные бизнес-проекты и в целом на экономику страны. В то время, как рынок внешних заимствований резко сузился для наших банков и предприятий. Занимать за рубежом по доступным ставкам стало гораздо сложнее, плюс огромные валютные риски.

Так, что же делать? Во-первых, самим предпринимателям нужно срочно переводить в разряд первостепенных так называемый вопрос длинных денег, без которых они точно не смогут реализовать свои проекты. К тому же длинные деньги — это не только особые институты, а это и особые технологии. Вопрос длинных денег — это еще и фактор времени. Поэтому, во-вторых, уже в этом 2020 году необходимо создать в Киеве международный фронт-офис по привлечению в национальные бизнес-проекты сбережения финансово состоятельных граждан и иностранные инвестиции на общую сумму в эквиваленте около 2 трлн гривен. С началом деятельности этого фронт-офиса должно открыться второе дыхание украинского рынка совместных инвестиций.

Андрей Ермак, нам разве это не нужно? Безусловно, данный проект может получить дальнейшее развитие на принципах государственно-частного партнерства. Нельзя больше брать валютные кредиты при таких высоких рисках и слабоработающей украинской промышленности, спасти экономику Украины смогут только внутренние и внешние инвестиции.