Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков на своей странице в соцсети Facebook поддержал инициативу Юлии Тимошенко о принятии закона об упорядочении деятельности иностранных лоббистских структур на Украине

Юлия Тимошенко объявляет войну иностранным агентам. Вы задумывались, сколько на экранах так называемых «независимых экспертов»? Они убеждают нас продать землю, рассказывают, что казино — это хорошо, а легкие наркотики сделают нас счастливыми.

Давайте спросим, а сколько получают иностранные лоббисты? И кто конкретно платит им за вранье людям? Где налоги? Где пенсионные отчисления? «Хороша»: «слуга народа» оценил «свежую пластику» Тимошенко во время заседания Рады - видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Батькивщина зарегистрировала законопроект №3059, который сорвет с лоббистов маски. Пора завершить эру «независимых экспертов», которые служат международным спекулянтам.

И не подумайте, я не против лоббирования — я за честность. Лоббисты должны работать прозрачно и открыто. Так же, как и адвокаты.

Когда законопроект Батькивщины примут, появится реестр лоббистов и их контрактов. Каждый лоббист будет раз в квартал отчитываться перед Минюстом, чего достиг и сколько заработал.

Мы с коллегами еще с 2013 года боремся за то, чтобы лоббирование стало честным. Чтобы каждый мог посмотреть, кто кому и за что платит.

Уверен, когда закон примут, — мы, как страна, станем свободнее.