Юлия Тимошенко объявляет войну иностранным агентам. Вы задумывались, сколько на экранах так называемых «независимых экспертов»? Они убеждают нас продать землю, рассказывают, что казино — это хорошо, а легкие наркотики сделают нас счастливыми.
Давайте спросим, а сколько получают иностранные лоббисты? И кто конкретно платит им за вранье людям? Где налоги? Где пенсионные отчисления?
Батькивщина зарегистрировала законопроект №3059, который сорвет с лоббистов маски. Пора завершить эру «независимых экспертов», которые служат международным спекулянтам.
И не подумайте, я не против лоббирования — я за честность. Лоббисты должны работать прозрачно и открыто. Так же, как и адвокаты.
Когда законопроект Батькивщины примут, появится реестр лоббистов и их контрактов. Каждый лоббист будет раз в квартал отчитываться перед Минюстом, чего достиг и сколько заработал.
Мы с коллегами еще с 2013 года боремся за то, чтобы лоббирование стало честным. Чтобы каждый мог посмотреть, кто кому и за что платит.
Уверен, когда закон примут, — мы, как страна, станем свободнее.