Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что реакция министра иностранных дел Украины на призыв МИД РФ возобновить дипломатические отношения демонстрирует крайне низкий профессионализм главы внешнеполитического ведомства

Как без полноценной дипломатической работы возможно хотеть решить политические проблемы, не говоря уже о реальных решениях?

Для любого, кто имел отношение к внешнеполитическим урегулированиям, вряд ли это понятно. Прагматизм и готовность к компромиссам. Эксперт о новом кураторе украинского направления в РФ © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел Украины ответил на призыв МИДа РФ о желании возобновить дипломатические отношения так:

«Я слышал эту новость сегодня от моего друга министра Лаврова, но он говорил не об этом. Он говорил, что однажды послы вернутся. Это правда, однажды это произойдет. Но пока наши посольства работают, оказываются консульские услуги».

Слышал… от друга… бред, грустно только, что этот человек формирует внешнюю политику президента страны. Неудивительно, что не раз всплывали слухи, что он кандидат «на выход», хоть он сам это и не признает.