Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что обострение в Казахстане после визита Госсекретаря Помпео было не случайно и привел пример, когда после каждой поездки Волкера в Донбасс в региона усиливались обстрелы

Украинцам надо четко понимать, что такое союз с США. Думаю и полякам это нелишне было бы знать. Только на прошлой неделе я писал о визите Помпео в Казахстан и предупреждал, что кончится это смертями. И жертвы не заставили долго ждать. Кто видел, чем кончаются визиты в Украину посла смерти «Волкера» — тому даже долго думать не надо. К каждой его поездке организовывалась показательная стычка на границе, заканчивавшаяся обстрелами и жертвами. Казахстанский эксперт рассказал, почему Средняя Азия не будет смотреть в сторону США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Я нахожусь на стороне американского президента Трампа, поскольку он — единственная надежда мира, человек, способный взять верх в войне пагубных и развращающих социалистических идей и традиционализма-консерватизма. Но война — это война, на войне умирают люди. И все должны понимать, что приняв сторону США, страны и народы расписываются в готовности умирать, а вовсе не жить в мире и пожинать плоды цивилизации.

В свое время, англичане, провозгласив принцип «несите бремя белых» были готовы умирать за идею несения цивилизации и прогресса в мире. Но сегодняшняя борьба имеет несколько иной фон: почти никто из проповедников своих идей: ни левые, ни правые не готовы сами умирать, но с легкостью заставляют умирать других.

Так что каждому предстоит решить самостоятельно — ввязываться ли в борьбу монстров или творить свой мир самостоятельно, объявив о нейтралитете.