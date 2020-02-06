Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему в украинском обществе столь остро стоит вопрос о том, как определять события 2014 года – как революцию достоинства или государственный переворот

Революция достоинства или государственный переворот?

Благодаря усилиям бывших членов команды Януковича, и в первую очередь «известного юриста» А. Портнова, в обществе снова завязалась дискуссия о природе Евромайдана: была ли это революция или банальный государственный переворот.

При этом надо учитывать, что понятие «революция» в нашем обществе всегда ассоциируется со справедливым протестом угнетенных масс против «злочинной влады», а термин «переворот» имеет явно негативный оттенок. Другими словами, революция у нас всегда легитимна, а переворот — нелегитимен. Логики в этом, конечно, никакой нет, но таковы уж народные традиции. Мягкая "белорусизация", при которой России предстоит жёстко спать. Или просыпаться © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

С политологической точки зрения мне эта дискуссия представляется бесперспективной, потому что грань между революцией и переворотом весьма зыбкая. Поэтому каждый будет трактовать евромайдан по своему усмотрению, в зависимости от того: пострадал или выиграл человек от последствий евромайдана. Для того же Портнова, например, евромайдан всегда будет подлым переворотом, а, скажем, для Авакова или Парубия - благородной революцией. Достичь тут компромисса, а тем более попытаться юридически, как делает Портнов, найти ответ на вопрос что это было, совершенно безнадежная затея.

Я, однако, отсылаю своих читателей к забавной книге норвежского журналиста Микала Хема «Быть диктатором. Практическое руководство». Автор в полушутливой, полусерьезной форме дает советы о том, что надо делать тем, кто задумал захватывать государственную власть в результате переворота. В частности М. Хем пишет, что если вы совершили государственный переворот, то:

«Никогда не называйте произошедшее переворотом. Лучше говорите о мирной революции, борьбе за человеческие права или разрешении конституционного кризиса. Кроме того, приведите один, а лучше несколько аргументов в пользу смены власти из предложенного списка.

Например, нам пришлось сделать это, чтобы: победить коррупцию и непотизм; защитить конституцию; спасти народ от тирана; установить демократию.»

Что — то нам это напоминает, не так ли?

В качестве яркого примера того что следует говорить своим гражданам после совершенного переворота автор приводит обращение майора Гидеона Оркара 22 апреля 1990г, переданное по национальному радио Нигерии: «Дорогие сограждане-нигерийцы! От лица патриотического и деятельного народа центрального и южного регионов нашей родины я, майор Гидеон Оркар, с радостью сообщаю об успешном свержении деспотического, коррумпированного, наркобаронского, жестокого, лживого, гомосексуалистского, расточительного и антипатриотичного режима генерала Ибрагима Бабандиги».

Сильно сказано! Особенно про «гомосексуалистический режим».

Автор также советует немедленно после совершенного переворота создать министерство пропаганды и ввести уголовную ответственность за отрицание факта произошедшей революции. Можно также почитать знаменитый бестселлер Джина Шарпа «От диктатуры к демократии».

Если вы сравните ход евромайдана и последующие действия новой власти с тем что описано в этих двух книгах, то вы легко найдете элементы и революции и государственного переворота в евромайдане.

Поэтому, еще раз, с научной точки зрения дискуссия бесперспективна. А вот с практической точки зрения, с точки зрения борьбы за власть, за отмену закона о люстрации, за то кто будет пилить бюджет, эта дискуссия очень даже перспективна. Особенно для тех кто старается доказать, что революции не было, а был подлый переворот.

В нашей стране борьба понятий и терминов, это всегда борьба за власть. Точнее, за те блага, которые эта власть дает в нашей стране тем, кто ею обладает.