Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook отметила, что, по ее мнению, тот, кто опубликовал записи с прослушкой Гончарука, фактически препятствовал преступным деяниям украинских министров

Я понимаю, что СБУ встревожена возможным наличием на программном оборудовании «1+1» файлов с прослушкой Гончарука и программ для их редактирования.

Странно, что СБУ не понимает, что общественный интерес к фигуре профана премьера, к сброду, его окружающему невероятен, а тот, кто обнародовал записи фактически препятствовал длящимся преступным деяниям наших министров. Обыски на «1+1» проводятся в связи с делом о прослушке Гончарука - СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И не обнародование этих записей, фактическое несообщение о преступлении, было бы не только не моральным, а и стало бы формой причастности к преступлению гончаруковъ.

Но дело даже не в этом.

Неужели силовики и верхушка не понимают, что приведя «весну» на канал, сделавший Зеленского известным, и при этом девятый месяц игнорируя Порошенко, Парубия, Яценюка, Гройсмана, Супрун, Стерненко, Медведько, Полищука, покровителей убийц Шеремета и прочих карасей…

он совершают политический суицид?

Ну и ладно… не останавливайтесь.