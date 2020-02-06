Я понимаю, что СБУ встревожена возможным наличием на программном оборудовании «1+1» файлов с прослушкой Гончарука и программ для их редактирования.
Странно, что СБУ не понимает, что общественный интерес к фигуре профана премьера, к сброду, его окружающему невероятен, а тот, кто обнародовал записи фактически препятствовал длящимся преступным деяниям наших министров.
И не обнародование этих записей, фактическое несообщение о преступлении, было бы не только не моральным, а и стало бы формой причастности к преступлению гончаруковъ.
Но дело даже не в этом.
Неужели силовики и верхушка не понимают, что приведя «весну» на канал, сделавший Зеленского известным, и при этом девятый месяц игнорируя Порошенко, Парубия, Яценюка, Гройсмана, Супрун, Стерненко, Медведько, Полищука, покровителей убийц Шеремета и прочих карасей…
он совершают политический суицид?
Ну и ладно… не останавливайтесь.