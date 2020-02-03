Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook заметил, что, если украинское руководство желает получить большие суммы компенсации от Ирана за сбитый самолет и погибших граждан страны, им нужно вести переговоры без публичной огласки

Украина ответила отказом на предложение Ирана выплатить немедленную компенсацию жертвам авиакатастрофы МАУ в размере 80 000$. «Мы думаем, что это маловато», — заявил президент Зеленский и тут же сообщил, что Украина уже выплатила семьям погибших от себя около 8000 долларов. МИД Ирана не уверен в конструктивности претензий Зеленского в деле о крушении самолета МАУ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Какие компенсации платят в других странах жертвам авиакатастроф? В США эти компенсации могут достигать 2-3 миллионов долларов, но обычно эти компенсации выплачивают не государства, а страховые компании, в которых застрахован самолет. На территории СНГ суммы компенсации на порядок меньше. Так, например, в Казахстане жертвам авиакатастрофы "Бек-Эйр" заплатили 34 000$. В России жертвы одной из катастроф получили 2 млн рублей (ок. 33 тыс. долларов) а другой — всего 17 000$.

Киев, как утверждают информированные источники, хочет не менее миллиона долларов. Иранцы же намерены заплатить не более 100 000. У нас люди, знающие иранцев, говорят, что они будут торговаться за каждый цент, и переговоры будут долгими и тяжелыми. Вынудить иранцев что-то заплатить вообще невозможно — все имущество Ирана за рубежом и так под санкциями, а иностранные суды не имеют юрисдикции на территории Ирана. Арест воздушного судна запрещен международными соглашениями, а ловить иранские танкеры — это все равно что объявить Ирану войну.

Думаю, что шансы увеличить названную сумму все же есть, но лучше действовать в этом вопросе не самостоятельно, а «прилипнуть» к Канаде, у которой и пострадавших больше, и возможностей давления на Иран значительно больше, чем у Украины. И как можно меньше болтать: переговоры не любят громогласных заявлений.