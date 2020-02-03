Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook указал, что чудовищные темпы падения промпроизводства на Украине являются прямым следствием непрофессионализма нынешнего правительства

15 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Гончарука ведет страну к экономической катастрофе. Каждый месяц на 5-8% падает промышленное производство: в октябре — минус 5%, ноябре — минус 6,9%, декабре — минус 8,3%. На Харьковщине, где я недавно был, этот показатель составил минус 15%!

Нынешнее правительство умеет делать только красочные презентации. Последствия их работы — усугубляющийся кризис в экономике, ускоренными темпами падающее промпроизводство.

Кабмин Гончарука должен уйти в отставку. Украине необходимо правительство, которое понимает, как работает экономика и развивает промышленность.