Главный редактор газеты «Горожанин» (г.Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook обращает внимание, что под данным поисковика google подавляющее число запросов с украинских аккаунтов делается на русском языке

Наткнулся на эту тему. Не поверил. Полез проверять сам. И сразу убедился, что проклятый google на корню продался Путину. На Украине детей поделили на три сорта - Лукаш © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Это вообще прекрасная иллюстрация к теме языков и патриотов. Все патриоты и все за вытеснение русского языка из публичной сферы. Но по ночам почему-то тайком посылают запросы в google на русском языке.

Google пофиг. Он просто считает. Он даже удивляться не умеет.

Особенно порадовали 30% патриотов из Галиции. Ох и трудно им приходится днем — надо же маскироваться. В принципе, это не для полемики. Это для иллюстрации. Статистика — лучшая иллюстрация ко всему.