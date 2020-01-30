Наткнулся на эту тему. Не поверил. Полез проверять сам. И сразу убедился, что проклятый google на корню продался Путину.
Это вообще прекрасная иллюстрация к теме языков и патриотов. Все патриоты и все за вытеснение русского языка из публичной сферы. Но по ночам почему-то тайком посылают запросы в google на русском языке.
Google пофиг. Он просто считает. Он даже удивляться не умеет.
Особенно порадовали 30% патриотов из Галиции. Ох и трудно им приходится днем — надо же маскироваться. В принципе, это не для полемики. Это для иллюстрации. Статистика — лучшая иллюстрация ко всему.