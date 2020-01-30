Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook отметил, что действия украинской власти стимулируют массовый отток высококвалифицированных кадров за рубеж

Зеленский в своей инаугурационной речи сказал много хороших слов, жаль, что дальше слов ничего не пошло. Дубилет назвал три причины сокращения населения Украины © Facebook, Дмитрий Дубилет

Кадровая политика нового руководства не дает шанса нашей стране надеяться за их каденцию на изменения в лучшую сторону, а политика в отношении наших граждан (имею в виду попытки изменить трудовой кодекс) прямо говорят о попытках власти выдворить с Украины за границу как можно больше людей.

Пока сильные страны стимулируют приток квалифицированной рабочей силы к себе из за границы, власть в Украине делает прямо противоположное. Закрадывается мысль, что именно в интересах «сильных стран» высококвалифицированную рабочую силу как «стадо баранов» выгоняют с территории Украины, создавая условия невозможные для нормальной жизни и заработка на Родине.

Но даже при этом, полагаю нам не нужно паники и криков «все пропало», нам нужно понимать эти процессы и делать все от нас зависящее для изменения ситуации. Не стоит идти у них на поводу и ехать за границу.