Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что руководители украинских железных дорог, как и их предшественники, не занимаются своей прямой работой, а организовывают информационную «дымовую завесу» для прикрытия банального распила «Укрзализныци»

После разделения УЗ (Укрзализныца — ред.) на три составляющие (инфраструктура, пассажирские перевозки и грузовые) есть большая угроза того, что электричка в Коростень будет стоить как самолет в Варшаву или Стамбул. Гончарук сообщил, когда подпишет соглашение по «Укрзализныце» с немцами © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Эта идея — своеобразный «выкидыш» предыдущих фантазий Омеляна касательно запуска гиперлупа в Одессу и поезда на новой европейской колее. Нынешних чиновников вполне можно назвать почетными «гиперлуповичами».

А «по нечетным» они просто выклянчивают премии. «Чисткой сараев» в виде наведения минимального порядка на железной дороге они так и не хотят заниматься. Вместо этого организовывают дымовую завесу для прикрытия «распила» железной дороги на три части.