После разделения УЗ (Укрзализныца — ред.) на три составляющие (инфраструктура, пассажирские перевозки и грузовые) есть большая угроза того, что электричка в Коростень будет стоить как самолет в Варшаву или Стамбул.
Эта идея — своеобразный «выкидыш» предыдущих фантазий Омеляна касательно запуска гиперлупа в Одессу и поезда на новой европейской колее. Нынешних чиновников вполне можно назвать почетными «гиперлуповичами».
А «по нечетным» они просто выклянчивают премии. «Чисткой сараев» в виде наведения минимального порядка на железной дороге они так и не хотят заниматься. Вместо этого организовывают дымовую завесу для прикрытия «распила» железной дороги на три части.