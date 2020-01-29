Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что потуги группы «Балтик плюс» урезать полномочия российской делегации в ПАСЕ обречены на провал

ПАСЕ и обиженные.

Как и предполагалось, вчера, в первый день работы ПАСЕ, «права российской делегации оспорили». Тридцать депутатов из разных географических недоразумений, по меткому выражению Бисмарка, «существующие лишь доброй волей своих соседей», захлебываясь от лая, окружили медведя. То есть это им в данный момент так кажется, что окружили и сейчас медведь убежит. Может и убежать, конечно, попутно передавив половину собачонок. 30 депутатов ПАСЕ потребовали урезать полномочия российской делегации.

Но пока российская делегация решила бороться. Тем более этот демарш не стал неожиданностью. Оказывается, в ПАСЕ появилась так называемая группа «Балтик плюс», в которой вечно обиженные «трибалтийские вымираты» усилились относительно свежими претерпевшими от России странами. По словам Слуцкого, российская делегация была в курсе будущего демарша. Слуцкий: Кирилл Вышинский в Совете Европы рассказал о преследовании СМИ на Украине © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

— Мы ожидаем, что коллеги из так называемой группы "Балтик плюс" (она практически для этого и была создана, чтобы нам противодействовать, нашими хроническими оппонентами) будут пытаться опротестовать полномочия российской делегации, — заявил глава комитета Госдумы по международным делам еще 23 января.

Оказывается, эту «Балтик плюс» создали, по словам украинской депутатши в ПАСЕ Елизаветы Ясько, чтобы «продолжить политику непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдавии".

Ну, ладно, Крым, как видел весь мир, ушел сам, сразу же после государственного переворота на Украине, проведенного бандеровцами на деньги Запада. Ушел открыто и гласно с помощью референдума. Грузия получила по шее в первую очередь за удар реактивными системами залпового огня «Град» по расположению российских миротворцев с мандатом ООН. И надо сказать, агрессоры очень легко отделались. Грузии это внятно объяснило мировое сообщество еще в 2008 году, послав ее на три буквы. Но Молдавия? Неужели мадам Ясько не в курсе, что Приднестровье создали своей кровью украинцы и русские как ответ на насильственную румынизацию? Зачем она в это лезет?

А удивительная вырусь Мария Голубева, депутат от прекрасной Латвии, которой не понравились выборы депутатов Госдумы в Крыму? Я понимаю, если бы мы в Риге эти выборы провели, тогда можно было бы волноваться на трибуне ПАСЕ и требовать отзыва российской делегации.

Интересно, что после этого демарша евролилипутов, в ПАСЕ начали манЯврировать, намекая, что у российской делегации «отзовут вторичные полномочия». Претензии к российской делегации отправили на мониторинг, и завтра будет вынесено решение. Однако Леонид Слуцкий уже заявил, что Россия не согласится ни с каким ущемлением прав:

— Мы готовы работать только на равноправной основе и не потерпим никаких вторичных санкций.

В переводе с дипломатического это означает, что Россия повернется и уйдет. Самая большая страна европейского континента покинет европарламент, поставив под сомнение сам смысл существования ПАСЕ. Просто без России ПАСЕ де-факто превращается в натуральный петушатник — слишком много обиженных на квадратный метр ассамблеи.

Кирилл Вышинский (отсидевший на Украине года за то, что российский журналист) сегодня выступил в ПАСЕ на пресс-конференции российской делегации. А его коллега Елена Черышева рассказала, как в Прибалтике прессуют журналистов «Спутника», — конечно, евродепутатам такое слушать больно и неприятно.