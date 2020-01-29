Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в настоящий момент, даже если украинским руководством будет принято политическое решение о восстановлении полномасштабного экономического сотрудничества с РФ, реанимировать украинскую промышленность уже невозможно

Россия уже заместила продукцию украинских стратегических предприятий своей.

За постмайданный период нет ни одного крупного предприятия у которого резко бы не уменьшились объёмы производства. "Укрзализныця" под немцами, 37 млн украинцев. Главное в экономике Украины 17-24 января © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Харьковский «Турбоатом» и ХТЗ, Одесский припортовый, днепропетровский «Южмаш», сумское НПО им. Фрунзе, николаевский «Заря»-«Машпроект», запорожский «Мотор Сич» и другие практически развалены. Харьковский завод им. Малышева не выпустил ни одного танка: в Киеве все время брякают, что идёт война, а занимаются лишь ремонтом старой техники, которой на Украине навалом.

Остановились харьковский авиационный завод и авиазавод «Антонов» в Киеве, у которого, кстати, предлагают забрать громадные взлетно-посадочные площадки под строительство жилья! А он ведь был крупнейшим в мире предприятием по изготовлению грузоподъемных, широкофюзеляжных и среднемагистральных самолетов!

Даже если представить, что принято политическое решение, идиотский курс руководства Украины на конфронтацию ушёл в прошлое, и Украина решила восстанавливать полноценное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, возникает вопрос: нужен ли сейчас России, например, завод «Мотор Сич»? Нет, не нужен. Потому что Россия уже освоила собственное производство, к примеру, вертолётных двигателей, которые раньше производились на этом украинском предприятии.

И таким образом по всей линейке нашего прежнего сотрудничества мы выясним, что, оказывается, Россия уже заместила украинскую продукцию своей. Я не говорю, что этого не надо делать: это делать надо, потому что рано или поздно Украине придется восстанавливаться и находить свои ниши.