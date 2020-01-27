Угроза из Китая.
В Китае бушует новый коронавирус с тяжелейшими последствиями. Мир боится пандемии и распространения этой болезни, с одной стороны в богатые страны Запада, а с другой, в бедные страны, которые не могут с ним бороться. Но, как и в случае с украинским самолетом, сбитым над небом Ирана в этой таинственной истории со вспышкой опасной болезни в Китае, есть свои геополитические, объективные и непредсказуемые последствия.
Дело в том, что вспышка этой страшной болезни, совершенно случайно произошла, когда Китай празднует свой Новый год и миллионы китайцев встречаются со своим родственниками по всей стране, либо путешествуют и «расползаются» по всему миру. Тем самым Китай становится мировой угрозой, как недавно Иран был угрозой большой войны. Эта странная болезнь уже нанесла огромный вред международному имиджу Китая, который боится изоляции от Запада.
В это же время, Россию — друга Китая уже многие годы тщательно и последовательно изолируют через международные санкции, запреты и суды. А недавно лидер России Путин открыто призвал порвать приоритет международного права и организаций над национальными интересами России. Тем самым Россия, незаметно для себя, встала на путь добровольной самоизоляции от западного мира.
Иран — партнер России и Китая в борьбе с Западом и США также подвергается многолетней процедуре международной изоляции, и последние события в Иране только усиливают эту тенденцию. Сбитый над столицей Ирана украинский Боинг резко ограничивает полеты международных авиакомпаний в этом регионе, которые боятся повторения трагедии. А публичный отказ Ирана от прекращения ядерной программы заставит западные страны еще теснее сдавить круг блокады вокруг Ирана.
Китай сейчас вынужден немного самоизолироваться через вероятность пандемии коронавируса, справится с которой может все тот же Запад. На очереди, мощная и громкая международная кампания по критике жестокого обращения Пекина с мусульманами-уйгурами и очередное обострение проблемы Гонконга. Победа националистов на выборах в Тайване и очевидная слабость Северной Кореи, как прокси-силы Китая и России, также создают международные проблемы Пекину. После победы над коронавирусом, вероятно, последует острый, неожиданный «морской кризис» с соседями Китая.
Из Китая явно «лепят» новую мировую угрозу. Главное регулярно напоминать мировому сообществу, что Китай не только «мастерская мира», но и опасный сосед, сверхмощное государство,имеющее свои глобальные планы.
Таким образом, совершенно объективно, Запад, используя международную ситуацию, разными средствами и способами осторожно изолирует три страны, которые потенциально образуют мощный "антизападный геополитический треугольник": Россия-Китай-Иран.
Это позволит глобальным игрокам ограничить влияние этих стран на международные события и использовать принцип «разделяй и властвуй» отношении «России-Китая-Ирана».