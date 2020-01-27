Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко на своей странице в соцсети Facebook предположил, что может стоять за неожиданной вспышкой эпидемии короновируса в Китае и как это увязывается с последними геополитическими событиями вокруг Ирана и России

Угроза из Китая.

В Китае бушует новый коронавирус с тяжелейшими последствиями. Мир боится пандемии и распространения этой болезни, с одной стороны в богатые страны Запада, а с другой, в бедные страны, которые не могут с ним бороться. Но, как и в случае с украинским самолетом, сбитым над небом Ирана в этой таинственной истории со вспышкой опасной болезни в Китае, есть свои геополитические, объективные и непредсказуемые последствия.

Дело в том, что вспышка этой страшной болезни, совершенно случайно произошла, когда Китай празднует свой Новый год и миллионы китайцев встречаются со своим родственниками по всей стране, либо путешествуют и «расползаются» по всему миру. Тем самым Китай становится мировой угрозой, как недавно Иран был угрозой большой войны. Эта странная болезнь уже нанесла огромный вред международному имиджу Китая, который боится изоляции от Запада. Жесткие меры и ограничения. Как Восток борется с новой болезнью © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

В это же время, Россию — друга Китая уже многие годы тщательно и последовательно изолируют через международные санкции, запреты и суды. А недавно лидер России Путин открыто призвал порвать приоритет международного права и организаций над национальными интересами России. Тем самым Россия, незаметно для себя, встала на путь добровольной самоизоляции от западного мира.

Иран — партнер России и Китая в борьбе с Западом и США также подвергается многолетней процедуре международной изоляции, и последние события в Иране только усиливают эту тенденцию. Сбитый над столицей Ирана украинский Боинг резко ограничивает полеты международных авиакомпаний в этом регионе, которые боятся повторения трагедии. А публичный отказ Ирана от прекращения ядерной программы заставит западные страны еще теснее сдавить круг блокады вокруг Ирана.

Китай сейчас вынужден немного самоизолироваться через вероятность пандемии коронавируса, справится с которой может все тот же Запад. На очереди, мощная и громкая международная кампания по критике жестокого обращения Пекина с мусульманами-уйгурами и очередное обострение проблемы Гонконга. Победа националистов на выборах в Тайване и очевидная слабость Северной Кореи, как прокси-силы Китая и России, также создают международные проблемы Пекину. После победы над коронавирусом, вероятно, последует острый, неожиданный «морской кризис» с соседями Китая.

Из Китая явно «лепят» новую мировую угрозу. Главное регулярно напоминать мировому сообществу, что Китай не только «мастерская мира», но и опасный сосед, сверхмощное государство,имеющее свои глобальные планы.

Таким образом, совершенно объективно, Запад, используя международную ситуацию, разными средствами и способами осторожно изолирует три страны, которые потенциально образуют мощный "антизападный геополитический треугольник": Россия-Китай-Иран.

Это позволит глобальным игрокам ограничить влияние этих стран на международные события и использовать принцип «разделяй и властвуй» отношении «России-Китая-Ирана».