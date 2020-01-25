Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков перестал исполнять обязанности госслужащего

В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы.

В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.