В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы.
В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.
В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы.
В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.