Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook доказывает, что предъявленная цифра результата электронной переписи не выдерживает никакой критики, поскольку опровергается с помощью простых вычислений, причем все данные для этого находятся в открытом доступе

Кто первый должен был выставить "бутылку" министру Дубилету — так это его шеф Гончарук, ведь одним ловким движением подушевой ВВП в Украине был увеличен с примерно 3,5 тыс. долл. в год до 4,1 тыс. долл., или на 17%!

Если вспомнить обещания нынешнего премьера о росте экономики на 40%, то в 2020-м осталось лишь еще на 20% укрепить гривну и "оптимизировать" численность населения на пару миллионов человек. И заветный "золотой ключик" — в кармане. Можно выписывать новые премии с пятью-шестью нулями. За досрочное выполнение "плана по валу". Пятилетка за два года.

О таком даже китайцы не мечтали: они, наивные, почему-то "искусственно" обесценивают свой юань для поддержки отечественного товаропроизводителя и население "не сокращают". Все трудом стараются расти, наивные. Страна пенсионеров и полицейских. Сокращение численности как приговор экономическому росту Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

На самом деле то, что предъявленная цифра — "фонарь", доказывается с помощью простых вычислений, причем все данные — в открытом доступе. Но вначале отметим, что определение численности населения с помощью косвенных методов "на дату" — уже само по себе вызывает вопросы, ведь значительная часть украинцев входят в так называемую "маятниковую миграцию".

То есть, 01 декабря, когда основные сельскохозяйственные, строительные и прочие сезонные работы завершены — это будет одна цифра. А к примеру, 01 июля — совершенно иная. Эти колебания можно учесть лишь при полноценной переписи, но кому это интересно. А теперь перейдем к цифрам.

По данным госстата, на 01 января 2014-го года в Украине проживало 45,43 млн человек. За последние шесть лет природная убыль населения (рождаемость минус смертность) катастрофически ускорилась, причем не так за счет роста смертности, как в результате сокращения рождаемости. Если в 2014-м данный показатель находился на уровне — 166,8 тыс. чел., то в 2018-м он достиг 251,8 тыс. чел., увеличившись в полтора раза! В 2019-м, по итогам января-ноября, природная убыль составила 247 тыс. и с учетом декабря показатель наверняка превысит уровень позапрошлого года. Суммарный минус природной убыли населения за период 2014-2019 составил ориентировочно 1,23 млн.

Аннексия Крыма привела к сокращению численности населения страны на 1,97 млн человек. А война на Донбассе — к минус 3,72 млн чел. В так называемой "ДНР" проживает 2,27 млн (наличный состав, а не списочный), а в так называемой "ЛНР" — 1,45 млн (также наличная численность). Если оценить суммарное сокращение населения Украины как вследствие природного движения (убыль), так и вследствие аннексии и оккупации территорий — получаем минус 6,92 млн человек. В таком случае, если отнять эту цифру от данных на начало 2014-го — выходит, что на контролируемых территориях должно проживать 38,48 млн.

При этом, можно вполне допустить, что данные в 2014-м были завышены и тогда нынешняя цифра будет еще меньше. А теперь сравним эти показатели с "переписью" Кабмина (37,28 млн) — разница в 1,2 млн человек. Выходит, все данные о трудовой миграции, рассчитанные на основании пограничной статистики и динамики денежных переводов, являются фикцией и украинцы никуда не уезжали. Мирошник: Результаты электронной переписи подогнаны под цифру, удобную властям Украины © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Вот только анализ рынка труда говорит об обратном — в Украине насчитывается более 17-18 млн человек экономически активного населения в возрасте от 15 до 70 лет, а численность штатных работников — 7-8 млн. Разница в 10 млн. Естественно, что эту цифру нельзя полностью отнести на трудовую миграцию. Госстат оценивает количество "штатников" по юридическим лицам с персоналом в 10 человек и больше. Кроме того, часть молодежи и значительная число людей в диапазоне от 60 до 70 лет не работают.

Есть еще 1,5-1,7 млн безработных и несколько миллионов самозанятых и неоформленных работников в теневой экономике. Но не менее 3 млн — приходится на постоянную трудовую миграцию, иначе пазл не складывается. То есть Кабмин, как "гора" из известной поговорки, тужился, тужился и родил "мышь" в виде цифры, которая ни о чем не говорит и которая имеет прикладное значение не выше, чем бумага, на которой напечатано "исследование".

Ведь перепись населения — это не просто "голая" цифра. Это еще и целый массив информации об имущественной, экономической, социальной, языковой, религиозной, национальной структуре общества, недаром под каждую перепись скрупулезно разрабатывается специальная анкета, которая должна помочь сформировать требуемый объем данных. Для чего нужна такая аналитика?

Государство не может реализовывать эффективную экономическую и социальную политику, не зная, сколько у него в наличии граждан. Эти данные необходимы для оценки социального капитала страны, разработки макроэкономических моделей развития, прогнозирования базовых параметров производительных сил в экономике, а также для разработки производственных моделей, которые включают в себя такой индикатор, как качество трудовых ресурсов.

К примеру, та же модель Кобба-Дугласа предполагает оценку различных комбинаций основных факторов производства для оценки степени их общего вклада в динамику выпуска национально продукта, а для этого просто необходимо знать базовые параметры такого ключевого фактора как труд. И часть этих данных можно получить в результате переписи населения. То есть эффективное государство, реализующее реальную модель экономического роста и незнание численности населения — это такой же оксюморон, как сладкий яд.

Единственное спасение для Украины заключается в том, что наше правительство управляет страной без каких-либо моделей, что социальных, что экономических. А стало быть, незнание численности населения для министров — это не хорошо и не плохо. Это просто никак. Если политика "никакая", то и перепись населения — напрасная трата бюджетных денег. А тут еще и каждый четвертый на порог не пускает. Да ну их…