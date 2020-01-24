Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему президент Украины Владимир Зеленский решил не участвовать в мероприятиях Всемирного форума памяти Холокоста

Зеленский решил, что не будет участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста. Хотя, судя по вчерашним заявлениям из Офиса президента, присутствие Зеленского планировалось. Иерусалимский форум. Геополитический подтекст © REUTERS, Baz Ratner/ File photo | REUTERS, Baz Ratner/ File photo | Перейти в фотобанк

Что же случилось? Догадаться не трудно. Ведь на форуме, кроме Зеленского, не было президентов Польши, Литвы и Эстонии. Зато было много Владимира Путина. Президент России стал главным гостем памятного мероприятия. А советскую армию президент Израиля назвал «армией спасения человечества».

Видимо, по звонку из Вашингтона лидеров стран-колоний предупредили, что на Всемирном форуме памяти будет много идеологически «неправильных» тезисов и «неправильной» интерпретации истории. Вот проамериканские шавки и не приехали. Стыд и позор. Лично Зеленскому.

Кстати, в Украине в годы войны погибли 1 миллион 400 тысяч евреев. А еврей Зеленский их память не почтил.