Зеленский решил, что не будет участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста. Хотя, судя по вчерашним заявлениям из Офиса президента, присутствие Зеленского планировалось.

Иерусалимский форум. Геополитический подтекст
Иерусалимский форум. Геополитический подтекст
© REUTERS, Baz Ratner/ File photo | Перейти в фотобанк

Что же случилось? Догадаться не трудно. Ведь на форуме, кроме Зеленского, не было президентов Польши, Литвы и Эстонии. Зато было много Владимира Путина. Президент России стал главным гостем памятного мероприятия. А советскую армию президент Израиля назвал «армией спасения человечества».

Видимо, по звонку из Вашингтона лидеров стран-колоний предупредили, что на Всемирном форуме памяти будет много идеологически «неправильных» тезисов и «неправильной» интерпретации истории. Вот проамериканские шавки и не приехали. Стыд и позор. Лично Зеленскому.

Кстати, в Украине в годы войны погибли 1 миллион 400 тысяч евреев. А еврей Зеленский их память не почтил. 