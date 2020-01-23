Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что сотрудничество с Германией по внешнему управлению железными дорогами Украины открывает возможности осуществления российского транзита из Китая, в качестве альтернативы «Шелковому пути», проходящему через неспокойные регионы Ближнего Востока

«Укрзализныца» передается DB (Deutsche Bahn — ред.) на 10 лет. Пока непонятны механизмы концессии, но, безусловно, это результат мирного процесса Украины и России. DB будет использовать российский транзит в Китай и из Китая как альтернативу «Шелковому пути», проходящему через неспокойные регионы Ближнего Востока. Украина отдаст свою железную дорогу под контроль Германии на 10 лет — Гончарук © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

В этом плане возможности Украины, в самом деле, трудно переоценить. С учетом того, что и порты Украины, по словам Зеленского, берут в концессию, это огромный шаг вперед и возможность наконец по настоящему влиться в европейскую коммерческую среду. Президента Зеленского можно только поздравить: он сделал намного больше, чем от него ожидали даже самые смелые сторонники.

Нам пока не известны условия договора. Украинские министры утверждают, что это не концессия, а лишь внешнее управление. Однако, по здравому рассуждению, отличие концессии от внешнего управления — минимально и DB будет на самом деле безраздельно господствовать на украинской железной дороге. Лучше ли это польского управления? Думаю. да. Поляки недобросовестно подходят к сотрудничеству, стараясь не столько развить бизнес, сколько подготовить его к поглощению. В этом плане немцы, думаю, будут намного более полезны и к тому же обладают намного большими возможностями.

Тем не менее: все эти успехи пока лишь фон. Это спасение страны от долговой петли и дефолта, но пока что не спасение украинской экономики. Используя этот фон, Зеленский может действительно изменить лицо страны. Захочет ли он это сделать? Пока не ясно.