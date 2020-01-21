Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook высказал мнение, что в покупке Белоруссией норвежской нефти нет ничего страшного и российским стратегическим интересам это не угрожает

Нефть преткновения.

Пока российская экспертная аудитория обсуждает изменения в Конституцию, белорусская следит за нефтяным сюжетом.

Так как с Москвой о взаимовыгодной цене договориться не получилось, то Минск закупил первую партию норвежской нефти. Некоторые российские коллеги, изучающие республику Беларусь, тут же бросились подсчитывать убытки от такого рода сделок.

Считаю такой подход контрпродуктивным в союзных отношениях. Лукашенко готов к нефтяной войне с Россией. При чем здесь Меркель? © REUTERS, Vasily Fedosenko | REUTERS, Vasily Fedosenko | Перейти в фотобанк

Во-первых, суверенитет — это право покупать что угодно и где угодно. Считать прибыли и убытки чужие, пускай и союзные — совершенно бессмысленно. Потому что прибыль/убыток это относительное понятие. Если что и надо считать, то утраченную прибыль от отказа закупок нашей нефти. Убытки — дело суверенное и нам до них дела нет.

Во-вторых, если союзник может позволить себе энергетическую альтернативу надо только радоваться — значит, дела идут у него хорошо. Для подобных целей Минску строим БелАЭС под госгарантии и в кредит — чтобы были со своей э/э.

Норвежцам и прибалтам респект — смогли предложить интересную цену на ресурс и перевалку. Надо изучать их опыт.