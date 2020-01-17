Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко считает, что президент Владимир Зеленский сейчас находится в очень уязвимом положении, когда любое его решение относительно Гончарука серьезно ухудшит его позиции

А если без шуток, Зеленскому нынче не позавидуешь. В шахматах это называется «цугцванг» — положение, при котором любой ход ведёт к ухудшению позиции. Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Если Зеленский попросит фракцию проголосовать за отставку Гончарука, то сразу обрушит на себя гнев США и МВФ. И, скорее всего, лишится стратегической поддержки Запада.

Если Зеленский сохранит правительство Гончарука, то начнёт стремительно терять контроль над всеми процессами в исполнительной власти. А ещё получит колоссальный удар по рейтингу, ибо даже избиратели «слуг народа» испытывают к Гончаруку нескрываемую антипатию.

Тот, кто записал и обнародовал скандальные аудиозаписи, подставил не премьер-министра и правительство, а президента Зеленского. И я думаю, что это сделал кто-то, кто сидел в кабинете Гончарука на пресловутом совещании.