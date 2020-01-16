Трубы горят….
В начале нулевых тогдашний первый вице-спикер Виктор Медведчук создал «Комитет-2005», который должен был заняться решением проблемами инфраструктуры коммунального хозяйства Украины — начиная с тех сетей и трубопроводов, чей срок эксплуатации истекал в 2005 году.
Нельзя сказать, что это событие прошло совсем незаметным, помню даже несколько заседаний этого комитета, на которых председательствовал Виктор Владимирович. Но дальше дело не пошло — следующая власть во главе с Ющенко считала, что невидимая рука рынка сама сменит преимущественно невидимую глазу подземную инфраструктуру ЖКХ, а ее лидер и вовсе черпал свои представления об инфраструктуре жизнеобеспечения из наблюдения за ульями…
Люди же, обремененные инженерным образованием, предпочитали констатировать, что после завершения срока эксплуатации количество аварий различного рода будет увеличиваться, но незначительно, а шок от замерзающего Алчевска очень быстро прошел.
Сегодняшний день демонстрирует нам правоту Медведчука почти 20-летней давности: с 2005 года количество аварий в стране растет, но не «медленно, но верно», а по экспоненте — в полном соответствии с законами статистики. И эпический прорыв кипятка возле "Оушн Плаза" — это демонстрация закономерности, и таких демонстраций подобного масштаба будет все больше и происходить они будут все чаще. Ведь мелкие аварии в мегаполисе происходят практически ежедневно. Решать такую задачу по плечу только государственникам, но при власти шоумены, не знающие, с какой стороны к той трубе подойти) Поэтому, как говорится, «маємо те, що маємо».
При этом задачи, которые ставил почти двадцать лет назад «Комитет-2005», не изменились — Украине необходим общенациональный план замены инфраструктуры ЖКХ, начиная с труб. Изменилась только степень износа труб… И по-прежнему востребованы люди со стратегическим мышлением — иначе эти проблемы не решить…
Справка: По официальной информации КГГА, 80% теплосетей — изношены.
Срок эксплуатации труб в теплосетях — 25 лет, а труба, которую прорвало возле Оушн Плаза не заменялась 33 года.