Украинский политолог Дмитрий Джангиров напоминает, что вопрос об изношенности инженерных сетей поднимался специалистами еще более 20 лет назад, но украинская власть предпочитала проблемы в ЖКХ не замечать

Трубы горят….

В начале нулевых тогдашний первый вице-спикер Виктор Медведчук создал «Комитет-2005», который должен был заняться решением проблемами инфраструктуры коммунального хозяйства Украины — начиная с тех сетей и трубопроводов, чей срок эксплуатации истекал в 2005 году.

Нельзя сказать, что это событие прошло совсем незаметным, помню даже несколько заседаний этого комитета, на которых председательствовал Виктор Владимирович. Но дальше дело не пошло — следующая власть во главе с Ющенко считала, что невидимая рука рынка сама сменит преимущественно невидимую глазу подземную инфраструктуру ЖКХ, а ее лидер и вовсе черпал свои представления об инфраструктуре жизнеобеспечения из наблюдения за ульями… Град обреченный. Киев разрушается © Украина.Ру

Люди же, обремененные инженерным образованием, предпочитали констатировать, что после завершения срока эксплуатации количество аварий различного рода будет увеличиваться, но незначительно, а шок от замерзающего Алчевска очень быстро прошел.

Сегодняшний день демонстрирует нам правоту Медведчука почти 20-летней давности: с 2005 года количество аварий в стране растет, но не «медленно, но верно», а по экспоненте — в полном соответствии с законами статистики. И эпический прорыв кипятка возле "Оушн Плаза" — это демонстрация закономерности, и таких демонстраций подобного масштаба будет все больше и происходить они будут все чаще. Ведь мелкие аварии в мегаполисе происходят практически ежедневно. Решать такую задачу по плечу только государственникам, но при власти шоумены, не знающие, с какой стороны к той трубе подойти) Поэтому, как говорится, «маємо те, що маємо».

При этом задачи, которые ставил почти двадцать лет назад «Комитет-2005», не изменились — Украине необходим общенациональный план замены инфраструктуры ЖКХ, начиная с труб. Изменилась только степень износа труб… И по-прежнему востребованы люди со стратегическим мышлением — иначе эти проблемы не решить…

Справка: По официальной информации КГГА, 80% теплосетей — изношены.

Срок эксплуатации труб в теплосетях — 25 лет, а труба, которую прорвало возле Оушн Плаза не заменялась 33 года.