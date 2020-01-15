Украинский экономист Алексей Кущ убежден, что чиновники Кабмина и «Нафтогаза» своей вызывающей позицией и необоснованными премиями наносят сокрушительный удар по имиджу новой власти

Цифры — лучшие друзья для сравнительного анализа и определения приоритетов, особенно если речь идет о государственной политике.

На словах можно «любить» народ, а на деле выходит более приземленный процесс… Две цифры: 2 млрд грн на развитие предпринимательства в масштабах всей страны и 700 млн грн «на развитие» нескольких человек в Нафтогазе. Гончарук объяснил резкий рост зарплат украинских министров борьбой с соблазнами © CC0, Pixabay

«Апофигей» политики новой власти, абсолютное дно «команды мародеров». Но это эмоциональная оценка. А теперь рациональная. Предприниматели голосовали за Зеленского, а вот менеджеры НАКа — вряд ли. Но и при предыдущем президенте, и при нынешнем они действуют по принципу «стали они жить поживать и всех нафиг посылать».

Бонусы выплачиваются уже по второму кругу. И если у вас диагностировано патологическое доверие, то вы подумаете, что «премируются» они за победу в стокгольмском арбитраже. Формально да, но реально там решаются более масштабные задачи.

А теперь о грустном. Премии только номинально выплачиваются по решению наблюдательного совета. Для их «монетизации» необходимо, чтобы сумма выплат была утверждена в финансовом плане на 2020 год. Кем? Правительством. А правительство назначается парламентом. А парламент «назначен» президентом. А президента выбрал кто?