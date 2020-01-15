Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко убежден, что, показав за прошедшие месяцы свою полную некомпетентность, несостоятельность и патологическую жадность, чиновники Кабмина достойны только одного отношения от рядового украинца - презрения

Грантоеды, показав свою полную несостоятельность, пещерную некомпетентность и профессиональную непригодность, установили себе при этом зарплаты вульгарно неприличные. Никаких достижений, провалено всё, но деньги — дай и очень много.

Единственная эмоция, которую грантоеды должны вызывать у украинца — презрение. Но давайте помнить, кто их всех привёл в министерские и прочие высокие кресла. Именно президент Зеленский их собеседовал, назвал технократами и огромными профессионалами, внёс их кандидатуры в парламент. И именно это монобольшинство «слуг народа» их проголосовало. «Зарплата главы «Укрпочты» в 2,5 раза больше, чем у Трампа». Соцсети обсуждают доходы украинских чиновников © Julia Berezovska/ Press office NBU

Так разве можно винить обезьяну, которая взорвала человека гранатой? Нет, виноват человек, который этой обезьяне гранату дал. То есть, Зеленский и его «слуги». Именно они должны нести ответственность за грантоедов в министерских креслах, за их огромные зарплаты.

А то, что они бездари, так это и раньше, до назначения всем было известно. Их максимум — своими словами рассказать, почему хорошо то, что им спустили сверху, от Сороса. Даже не понять это, не обосновать, а просто рассказать своими словами, что это хорошо. Умных там нет — умные бы понимали то, что им спускает Сорос и какой вред это несёт Украине, обогащая лишь олигарха Сороса.

Поэтому и никаких своих инициатив — ни мозгов, ни компетенции у людей, в трудовых книжках которых ни одной записи из реального сектора экономики. И какой в них «технократизм» Зеленский нашёл — он пусть и объясняется, почему мы уже полгода впустую тратим и чего ждём от грантоедов, на что надеемся. И кто в бюджет государства возместит пустые траты на них.

А зарплаты… В реальном секторе экономики максимум для всех этих «министров» — 20 тысяч на должности клерка средней руки. Никто и никогда их не назначит руководителем и тем более никогда не заплатит те громадные зарплаты, которые они сами себе выплатили, ограбив государство.