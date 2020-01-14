Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в Facebook рассказал, что представители СММ ОБСЕ никак не отреагировали на перехват и изъятие украинскими военными данных со своего беспилотника

СММ ОБСЕ констатировали, что ВФУ (Вооруженные формирования Украины) перехватили и выпотрошили их беспилотник. Небольшая шахматная доска. Политический ход Украины на нынешний год © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В районе н.п. Орехово силы радиоэлектронной борьбы ВСУ перехватили управление наблюдательным беспилотником малого радиуса действия принадлежащим специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и посадили на своих позициях. Это ни много ни мало, препятствование работе международной миссии и нарушение Минских соглашений.

Когда представители международной миссии приехали на место посадки БПЛА, украинские военнослужащие им его вернули, но уже без карты памяти, где было видео мониторинга участка.

СММ ОБСЕ просто констатировали в отчете: «Команда Миссии отметила, что зафиксированных на его носителе памяти данных фото/видеонаблюдения не было».

Вот и все! Утерлись и поехали отчёт писать.