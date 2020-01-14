Ну просто шедевр защиты прав трудящихся в новом проекте КЗОТ:
Ст. 28, п. 8. «8. Стороны трудового договора имеют право предложить друг другу изменить его существенные условия (системы и размер оплаты труда, норм труда и режим работы). Если работодатель настаивает на изменении существенных условий трудового договора, с которыми не соглашается работник, трудовой договор прекращается».
Вам предложат вдвое сократить зарплату, на три часа увеличить рабочий день, а если вы не соглашаетесь, тут же увольняют!
Порку за невыполнение нормы еще не предлагают?