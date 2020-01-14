Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер замечает, что согласно новому украинскому КЗОТу у наемного работника нет защиты от своеволия работодателя и единственным вариантом при разрешении трудовых споров остается увольнение

Ну просто шедевр защиты прав трудящихся в новом проекте КЗОТ: Как трудящихся превратить в рабов? Что готовит новый Трудовой кодекс Украине © ТСН.ua | ТСН.ua | Перейти в фотобанк

Ст. 28, п. 8. «8. Стороны трудового договора имеют право предложить друг другу изменить его существенные условия (системы и размер оплаты труда, норм труда и режим работы). Если работодатель настаивает на изменении существенных условий трудового договора, с которыми не соглашается работник, трудовой договор прекращается».

Вам предложат вдвое сократить зарплату, на три часа увеличить рабочий день, а если вы не соглашаетесь, тут же увольняют!

Порку за невыполнение нормы еще не предлагают?