Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков допускает, что погибший украинский борт может стать точкой замораживания конфликта в Персидском заливе

У Украины тоже есть опыт, когда наши ВМС случайно сбили пассажирский самолёт.

4 октября 2001 года в ходе учений наши ПВО сбили над Чёрным морем российский ТУ-154. На рейсе из Тель-Авива в Новосибирск летели 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Никто не выжил.

В сухом остатке: выплатили компенсации родственникам и никого не посадили. Украинский «Боинг» в Иране сбил бумеранг судьбы © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Кучма уволил Министра обороны Кузьмука, уволили троих генералов, двоих полковников и двоих подполковников. Также отстранили от должности одного генерал-лейтенанта, а майора дивизиона С-200 разжаловали.

Украина выплатила 15,3 млн долларов семьям погибших, но официально вину не признала.

С Ираном ситуация может сложится иначе.

Иран заставят выплатить компенсации погибшим. Это бесспорно. Вопрос, остаётся, будет ли примирительный договор или Иран в международных судах признают виновным.

Иран станет более сговорчив после того, как их ПВО сбили украинский Боинг. Речь пойдёт и о ядерном договоре и об экономике.

Во-первых, в регионе разворачивается серьёзный конфликт, который судя по заявлениям Трампа не приведёт к войне.

Возможно будет звучать цинично, но погибший украинский борт может стать точкой замораживания конфликта в Персидском заливе.