У Украины тоже есть опыт, когда наши ВМС случайно сбили пассажирский самолёт.
4 октября 2001 года в ходе учений наши ПВО сбили над Чёрным морем российский ТУ-154. На рейсе из Тель-Авива в Новосибирск летели 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Никто не выжил.
В сухом остатке: выплатили компенсации родственникам и никого не посадили.
Кучма уволил Министра обороны Кузьмука, уволили троих генералов, двоих полковников и двоих подполковников. Также отстранили от должности одного генерал-лейтенанта, а майора дивизиона С-200 разжаловали.
Украина выплатила 15,3 млн долларов семьям погибших, но официально вину не признала.
С Ираном ситуация может сложится иначе.
Иран заставят выплатить компенсации погибшим. Это бесспорно. Вопрос, остаётся, будет ли примирительный договор или Иран в международных судах признают виновным.
Иран станет более сговорчив после того, как их ПВО сбили украинский Боинг. Речь пойдёт и о ядерном договоре и об экономике.
Во-первых, в регионе разворачивается серьёзный конфликт, который судя по заявлениям Трампа не приведёт к войне.
Возможно будет звучать цинично, но погибший украинский борт может стать точкой замораживания конфликта в Персидском заливе.