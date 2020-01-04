Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров пояснил, почему после подписания Ассоциации с ЕС цены в стране резко выросли

В 2020 г., несмотря на рекордные урожаи по некоторым позициям, цены автоматически не пойдут вниз. Более того, с большой долей вероятности, они продолжат рост. С 2026 года Украина не сможет производить и экспортировать коньяк и шампанское © CC0, Pixabay

Это объясняется тем, что украинские производители после подписания Соглашения об ассоциации получили возможность продавать за рубеж товар по рыночным ценам. В связи с этим внутри страны также выросли цены.

Такова плата за подписание Соглашения об ассоциации, которое я в 2013 г. предложил отложить, а Порошенко с Яценюком подписали. Она заключается в том, что цены и тарифы у нас стали европейские, а вот зарплаты и пенсии — как в самых бедных африканских странах. Именно за это кричали на Майдане.