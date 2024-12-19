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"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада

"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада - 19.12.2024 Украина.ру

"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада

В рамках "Прямой линии-2024" президент России Владимир Путин рассказал, что он принимал участие в принятии решения о производстве "Орешника"

2024-12-19T13:11

2024-12-19T13:11

2024-12-19T13:11

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Также президент России заявил, что "Орешник" базируется на уже российских, а не советских, разработках, это "современное и очень новое оружие". По словам Путина, некоторые западные эксперты утверждают, что ракетную установку "Орешник" можно легко сбить, но это заблуждение.Он отметил, что не знает, почему ракетная система получила название "Орешник". Также другие заявления лидера России: "Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО

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