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"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада
"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада - 19.12.2024 Украина.ру
"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада
В рамках "Прямой линии-2024" президент России Владимир Путин рассказал, что он принимал участие в принятии решения о производстве "Орешника"
2024-12-19T13:11
2024-12-19T13:11
2024-12-19T13:11
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запад
владимир путин
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
"орешник"
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
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Также президент России заявил, что "Орешник" базируется на уже российских, а не советских, разработках, это "современное и очень новое оружие". По словам Путина, некоторые западные эксперты утверждают, что ракетную установку "Орешник" можно легко сбить, но это заблуждение.Он отметил, что не знает, почему ракетная система получила название "Орешник". Также другие заявления лидера России: "Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО
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новости, россия, запад, владимир путин, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным, "орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным, "Орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности
"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада
В рамках "Прямой линии-2024" президент России Владимир Путин рассказал, что он принимал участие в принятии решения о производстве "Орешника"
Также президент России заявил, что "Орешник" базируется на уже российских, а не советских, разработках, это "современное и очень новое оружие".
По словам Путина, некоторые западные эксперты утверждают, что ракетную установку "Орешник" можно легко сбить, но это заблуждение.
"Если американцы решат поставить, пусть поставят [системы ПВО]. Шансов сбить "Орешник" нет, даже хорошим польским ПВО". <...> Пусть они (западные эксперты - Ред.) предложат России и Западу провести технологический эксперимент: определят какой-то объект поражения в Киеве, куда Запад может стянуть все свои силы ПВО — а Россия нанесет удар", — прокомментировал президент РФ.
Он отметил, что не знает, почему ракетная система получила название "Орешник".