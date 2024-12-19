"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059793052.html
"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада
"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада - 19.12.2024 Украина.ру
"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада
В рамках "Прямой линии-2024" президент России Владимир Путин рассказал, что он принимал участие в принятии решения о производстве "Орешника"
2024-12-19T13:11
2024-12-19T13:11
новости
россия
запад
владимир путин
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
"орешник"
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059791272_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f3454ba644e9c41a5051852dadc569ec.jpg
Также президент России заявил, что "Орешник" базируется на уже российских, а не советских, разработках, это "современное и очень новое оружие". По словам Путина, некоторые западные эксперты утверждают, что ракетную установку "Орешник" можно легко сбить, но это заблуждение.Он отметил, что не знает, почему ракетная система получила название "Орешник". Также другие заявления лидера России: "Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059791272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55f7a3b2882ce85213adc216730fb09e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, владимир путин, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным, "орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным, "Орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности

"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада

13:11 19.12.2024
 
Скриншот видео "Итоги 2024 года с Владимиром Путиным"
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
Читать в
ДзенTelegram
В рамках "Прямой линии-2024" президент России Владимир Путин рассказал, что он принимал участие в принятии решения о производстве "Орешника"
Также президент России заявил, что "Орешник" базируется на уже российских, а не советских, разработках, это "современное и очень новое оружие".
По словам Путина, некоторые западные эксперты утверждают, что ракетную установку "Орешник" можно легко сбить, но это заблуждение.

"Если американцы решат поставить, пусть поставят [системы ПВО]. Шансов сбить "Орешник" нет, даже хорошим польским ПВО". <...> Пусть они (западные эксперты - Ред.) предложат России и Западу провести технологический эксперимент: определят какой-то объект поражения в Киеве, куда Запад может стянуть все свои силы ПВО — а Россия нанесет удар", — прокомментировал президент РФ.

Он отметил, что не знает, почему ракетная система получила название "Орешник".
Также другие заявления лидера России: "Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО
 
НовостиРоссияЗападВладимир ПутинПрямая линияПрямая линия с Владимиром Путиным"Орешник"ракетыракеты средней и меньшей дальности
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36Путин ответил на мигрантский вопрос
14:31Люди одной культуры: Путин ответил, где украинцев больше — в России или на Украине
14:24Уникальное изобретение России: Путин рассказал о методах повышения рождаемости
14:22Живые пианисты: У них продолжается бой
14:06Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России
14:03Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада
13:56Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом
13:54"Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
13:52"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия
13:49Путин ответил американскому журналисту, что готов предложить Трампу
13:32"В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах
13:30Путин рассказал о строительном буме в Мариуполе
13:28Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря
13:24"Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса
13:20Где Россия должна ударить на Украине, чтобы наказать США за убийство генерала Кириллова - Перенджиев
13:16Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"
13:15"Враг упирается, но когда нас это останавливало?" Русская артиллерия проламывает оборону ВСУ под Курахово
13:11"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада
13:08Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии — Путин
13:05Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать
Лента новостейМолния