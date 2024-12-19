https://ukraina.ru/20241219/1059793161.html
Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать
Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать - 19.12.2024 Украина.ру
Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать
Во время "прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин заявил, что если американцы решат поставить Украине систему ПВО Thaad, то Россия попросит "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового
2024-12-19T13:05
2024-12-19T13:05
2024-12-19T13:09
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Путин также сравнил Patriot с С-300, а THAAD - с С-400, заключив, что у американского комплекса "характеристики послабее".В этом году "Прямая линия" совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
https://ukraina.ru/20241219/1059789172.html
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Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать
13:05 19.12.2024 (обновлено: 13:09 19.12.2024)
Во время "прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин заявил, что если американцы решат поставить Украине систему ПВО Thaad, то Россия попросит "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового