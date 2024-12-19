Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать
Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать - 19.12.2024 Украина.ру
Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать
Во время "прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин заявил, что если американцы решат поставить Украине систему ПВО Thaad, то Россия попросит "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового
2024-12-19T13:05
2024-12-19T13:09
новости
украина
россия
владимир путин
пво
сша
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
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Путин также сравнил Patriot с С-300, а THAAD - с С-400, заключив, что у американского комплекса "характеристики послабее".В этом году "Прямая линия" совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
https://ukraina.ru/20241219/1059789172.html
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новости, украина, россия, владимир путин, пво, сша, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, ПВО, США, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать

13:05 19.12.2024 (обновлено: 13:09 19.12.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Во время "прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин заявил, что если американцы решат поставить Украине систему ПВО Thaad, то Россия попросит "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового
"Мы наших ребят на Украине попросим, есть ли современные решения - и это не ирония, там много наших ребят, которые хотят уничтожить нацистский режим", - заявил глава государства.
Путин также сравнил Patriot с С-300, а THAAD - с С-400, заключив, что у американского комплекса "характеристики послабее".
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
12:43
"Ситуация меняется кардинально": Путин рассказал о перспективе победы в СВОАрмия России в ходе СВО ускорила освобождение территорий. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией"
В этом году "Прямая линия" совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
 
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