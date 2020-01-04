Украинский экономист Алексей Кущ пояснил, почему борьба с неформальным сектором украинской экономики не приносит ощутимых результатов

Неформальный сектор экономики — это самый надежный союзник украинского правительства на ближайшие 10 лет.

Союзник, который помогает обеспечивать социальную стабильность в стране и кормит миллионы украинских семей. Но союзник временный, ровно до тех пор, пока у нас в государстве не проведут качественные институциональные реформы, дерегуляцию бизнеса и демонополизацию предпринимательской среды.

Вот тогда пути легальной экономики и «тени» разойдутся в разные стороны, как это и произошло в послевоенной Европе. Но до тех пор любые реляции о сокращении теневой экономики будут восприниматься либо как неудачная шутка, либо как «опасная» тенденция разрушения экономики в целом, включая и теневую, и легальную ее части.

Нынешнее правительство научилось «механически» улучшать жизнь украинцев в виде роста валютного эквивалента ВВП и доходов или такого же «рукотворного» сокращения показателя «долг/ВВП». Искусственная ревальвация гривни им в помощь. В Украине на смену правительства новых лиц придут крепкие хозяйственники - Фесенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Точно так же министры воспринимают и теневую экономику — как физический резервуар роста легального сектора. Без ликвидации предпосылок появления «тени» (например, путем снижения легальных административных и фискальных издержек на ведение бизнеса до уровня теневых) и домашнего задания в виде «структурных реформ». Вместо сложной и кропотливой работы — типичная возня «по индикаторам успешности KPI», то есть классическая грантовая сноровка в виде «подгонки» нужных показателей «под план» по принципу: главное — красивая презентация и отчет, после нас — хоть потоп.

Теневая экономика — это не абсолютное зло и тем более не абсолютное добро, а всего лишь модификация рыночной игры, видоизмененной ее участниками под условия токсичной конкурентной и административной среды. "Бороться" с ней — все равно, что противостоять ветру плевками в него.

Да, «тень» не дает бизнесу капитализировать активы, привлекать легальное финансирование и инвестиции, применять эффект мультипликатора к активам, одним словом — генерировать капитал с мультипликационным ростом. Теневой сектор — это и недополученные налоги. Но это и рабочие места, и доходы населения, и выжившая в результате кризисов и реформаторских экспериментов экономика. И пока власть будет воевать с «тенью», она непобедима.