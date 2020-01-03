Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов убежден, что нынешние финансовые власти Украины не понимают всей опасности массового захода спекулятивного капитала

Курс. Все идет по понятному сценарию.

Осенью курс доллара падал и это объяснимо — государство воспользовалось хорошими сигналами от ЕС, США, выпустив достаточное количество облигаций и продав их нерезидентам, получило приток валюты. Чечило: «Чем обернется «хитрый план» Минфина по ОВГЗ, мы скоро узнаем» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Примечательно, что даже без комментариев МВФ, внешний капитал пошел в страну. В обычной ситуации так не бывает. Это значит, что в стране сейчас спекулятивный капитал, а значит уйдет еще быстрее, чем зашел. Это может быть самым большим шоком для экономики страны. Жалко, что государственные функционеры это не понимают.

В конце года произошел рост доллара — это тоже ожидаемо, т.к. произошел выброс гривны на рынок со стороны правительства, искусственно сформировался спрос на доллар.

Важно понимать, что предновогодний рост — это ничто по сравнению с ситуацией, когда из страны выйдет спекулятивный капитал.

Если правительство будет в «розовых очках» и дальше, в стране может начаться гипердевальвация.