Премьер Гончарук анонсировал миллион рабочих мест в стране за 5 лет.
Создание одного рабочего места в обрабатывающей промышленности — это от 50 тысяч долларов. В высоких технологиях — от 100 тысяч. То есть, минимум 10 миллиардов долларов в год — цена обещанию.
Создание рабочих мест — это развитие промышленности, которое невозможно в условиях открытого рынка, а исключительно — при политике протекционизма.
Определитесь уже, вы уничтожаете дальше остатки промышленного потенциала страны в угоду МВФ, или рабочие места создаёте. Такое впечатление, что весь Кабмин способен лишь на красивые и пустые слайды. Не понимая не сути, ни смысла того, что делает.