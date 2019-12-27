Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко предложил правительству определиться в своих намерениях — или они развивают украинскую промышленность или уничтожают ее остатки в угоду МВФ

Премьер Гончарук анонсировал миллион рабочих мест в стране за 5 лет.

Создание одного рабочего места в обрабатывающей промышленности — это от 50 тысяч долларов. В высоких технологиях — от 100 тысяч. То есть, минимум 10 миллиардов долларов в год — цена обещанию. Третий звонок. Как и когда погаснет экран «государства в смартфоне» Зеленского © РИА Новости, Константин Родиков | Перейти в фотобанк

Создание рабочих мест — это развитие промышленности, которое невозможно в условиях открытого рынка, а исключительно — при политике протекционизма.

Определитесь уже, вы уничтожаете дальше остатки промышленного потенциала страны в угоду МВФ, или рабочие места создаёте. Такое впечатление, что весь Кабмин способен лишь на красивые и пустые слайды. Не понимая не сути, ни смысла того, что делает.