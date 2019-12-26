Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что с Украиной будет происходить то, что решат внешние игроки, продажные украинские политики и олигархи

Я часто вот над чем думаю: почему украинцы не борются за свои права, за единство и благополучие страны, за свою землю? Джулиани нашел в Украине доказательства коррупции © REUTERS, Courtesy of Andriy Derkach | REUTERS, Courtesy of Andriy Derkach | Перейти в фотобанк

Ответ, скорее всего, в том, что действительно нам на плечи после развала СССР упала страна, за которую мы не боролись. Страна, которую мы не считаем своей, поэтому миллионами отсюда уезжаем.

Страна, которую мы не хотим защищать — и готовы (давайте говорить честно) частями отдавать России.

Но как изменить наше отношение к стране? Как изменить нашу ментальность? Если честно, я не знаю. Поэтому, к сожалению, с Украиной будет происходить то, что решат внешние игроки. А продажные политики и олигархи в этом помогут. Как мы увидели с 2014 года…