Искренне приветствую решение Верховного суда Украины, запретившего Министерству культуры требовать переименования канонической Украинской православной церкви.
В высшей судебной инстанции страны поддержали предыдущие решения нижестоящих судов и запретили госорганам настаивать на перерегистрации и переименовании УПЦ.
Запрет касается всех религиозных организаций и общин, епархий и монастырей УПЦ.
Я несказанно рад, что попытка киевского режима запустить процесс физической ликвидации канонической Украинской православной церкви захлебнулась.
И вместо того, чтобы расколоть православие и подорвать тысячелетнее единство Веры, раскол претерпели сами неканонические церкви (а произошло это в результате грубого нажима на церковь Порошенко).
Самое главное, что украинская православная каноническая церковь в очередной раз выдержала все испытания! Все истинно верующие украинцы молились за это.