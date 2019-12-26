Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook поприветствовал решение Верховного суда Украины, запретившего Министерству культуры требовать переименования канонической Украинской православной церкви

Искренне приветствую решение Верховного суда Украины, запретившего Министерству культуры требовать переименования канонической Украинской православной церкви.

В высшей судебной инстанции страны поддержали предыдущие решения нижестоящих судов и запретили госорганам настаивать на перерегистрации и переименовании УПЦ. Католики, протестанты и некоторые православные. Кто празднует сегодня на Украине Рождество © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Запрет касается всех религиозных организаций и общин, епархий и монастырей УПЦ.

Я несказанно рад, что попытка киевского режима запустить процесс физической ликвидации канонической Украинской православной церкви захлебнулась.

И вместо того, чтобы расколоть православие и подорвать тысячелетнее единство Веры, раскол претерпели сами неканонические церкви (а произошло это в результате грубого нажима на церковь Порошенко).

Самое главное, что украинская православная каноническая церковь в очередной раз выдержала все испытания! Все истинно верующие украинцы молились за это.