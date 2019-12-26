Искренне приветствую решение Верховного суда Украины, запретившего Министерству культуры требовать переименования канонической Украинской православной церкви.

В высшей судебной инстанции страны поддержали предыдущие решения нижестоящих судов и запретили госорганам настаивать на перерегистрации и переименовании УПЦ.

Католики, протестанты и некоторые православные. Кто празднует сегодня на Украине Рождество
Католики, протестанты и некоторые православные. Кто празднует сегодня на Украине Рождество
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Запрет касается всех религиозных организаций и общин, епархий и монастырей УПЦ.

Я несказанно рад, что попытка киевского режима запустить процесс физической ликвидации канонической Украинской православной церкви захлебнулась.

И вместо того, чтобы расколоть православие и подорвать тысячелетнее единство Веры, раскол претерпели сами неканонические церкви (а произошло это в результате грубого нажима на церковь Порошенко).

Самое главное, что украинская православная каноническая церковь в очередной раз выдержала все испытания! Все истинно верующие украинцы молились за это.