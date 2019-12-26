Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва отмечает, что в подготовленный законопроект о медиа вошли почти все репрессивные нормы, предложенные министром Бородянским

Пока мы обсуждаем беспредел в отношении журналистов в суде по Шеремету, власти уже завершили работу по подготовке давно обещанного законопроекта про медиа, после принятия которого различных стерненок, регоров и цымбалюков СБУ сможет отправить на пенсию. Безнаказанность неонацистов как стимул к новым преступлениям. Что обсуждают соцсети 25 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

К их услугам для кошмаривания неугодных журналистов прибегать смысла больше не будет.

В законопроект по медиа, который оказался в распоряжении «Страны», попали почти все драконовские нормы, ранее презентованные министром Бородянским.

За исключением статьи об уголовной ответственности за «дезинформацию». То есть, сажать журналистов не будут. Но будут штрафовать и блокировать СМИ по ускоренной процедуре по очень широкому перечню причин.