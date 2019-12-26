Пока мы обсуждаем беспредел в отношении журналистов в суде по Шеремету, власти уже завершили работу по подготовке давно обещанного законопроекта про медиа, после принятия которого различных стерненок, регоров и цымбалюков СБУ сможет отправить на пенсию.
К их услугам для кошмаривания неугодных журналистов прибегать смысла больше не будет.
В законопроект по медиа, который оказался в распоряжении «Страны», попали почти все драконовские нормы, ранее презентованные министром Бородянским.
За исключением статьи об уголовной ответственности за «дезинформацию». То есть, сажать журналистов не будут. Но будут штрафовать и блокировать СМИ по ускоренной процедуре по очень широкому перечню причин.