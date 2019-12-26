Украинский экономист Даниил Монин убежден, что некоторые положения нового Трудового кодекса будут способствовать замедлению экономического роста

Почитал выдержку из 13-й статьи нового Трудового кодекса, которую опубликовал министр экономики Милованов и понял, что данная реформа является ещё одним из способов удовлетворить требования западного финансового капитала. Как трудящихся превратить в рабов? Что готовит новый Трудовой кодекс Украине © ТСН.ua | ТСН.ua | Перейти в фотобанк

Цель этих реформ — ликвидация налоговых преимуществ у локальных компаний, через фактическую ликвидацию предпринимателей на 3-й группе упрощенной системы налогообложения. Т.е мы видим системную политику выдавливания активного населения либо из страны, либо в направлении из частного бизнеса в бизнес сотрудников. В целом это ведёт как к увеличению налоговой нагрузки на экономику, так и к росту выезда рабочей силы за рубеж, где зарплаты в целом выше. Это будет способствовать замедлению экономического роста в стране и прямо противоречит желанию президента и премьер-министра.

Но с учётом того, что такие мысли высказывает министр экономики, цель которого ускорять экономический рост, теперь понятно почему в базовом сценарии рост экономики 3,7%. Во главе экономическо-финансового блока у нас, похоже, только думают, как тормозить экономику и выгонять активных граждан из страны.

Поэтому на повестке дня 1053-1073-1210 а теперь ещё и подобный трудовой кодекс.