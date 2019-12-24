Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий подчеркивает, что разрыв экономических связей с Россией обрушил украинскую промышленность

Реализация лозунга последнего Майдана «Гэть от Москвы» не приблизила Украину к Европе. А отбросила ее по уровню доходов населения и социальных гарантий на последнее место на континенте.

Ассоциация с ЕС, за которую стоял Майдан, оказалось дорогой к банкротству, а не экономическому росту. Парадокс ситуации в том, что только развитие торговли с Россией и странами СНГ может обеспечить Украине движение в сторону экономического благополучия европейского уровня. Менеджмент третьего тысячелетия: под собою не чуют страны © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Другой дороги у нас нет. И это нужно признать, прекратив всяческие попытки внеэкономических методов достижения европейских стандартов жизни. Хватит воевать со здравым смыслом.

Привожу цифры НБУ в подтверждение своего тезиса.

В этом году в третьем квартале в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине — €382, или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии.

В Польше получали в три раза больше, чем у нас — €1142. В России средняя зарплата была в 1,7 раза больше — €636, сообщили в Нацбанке.

В России выплаты повысились на 9%, Польше — на 18%, Чехии — на 20%.