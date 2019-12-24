Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков заявил, что успешное завершение строительства Крымского моста – это победа России, ее экономических ресурсов и политической воли ее президента

Крымский мост, ж/д сообщение по нему открыл лично Путин. И это логично, потому что именно политическая воля Путина позволила России и защитить крымчан, воссоединить Крым с Россией. Дорога в Крым. В добрый путь по Крымскому мосту © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

И построить этот мост, самый большой в Европе. Под санкциями, все только российскими компаниями и российскими технологиями, в сверхсложной геологической и геополитической ситуации. Это, конечно победа России, ее экономических ресурсов и политической воли. Победа лично Путина. Рад за него и за Россию.

И, кстати, вот ответ на вопрос, кто российский политик, а кто 5-я колонна. Российский политик радуется вместе со страной этому мосту, даже если он и оппозиционер. А 5-я колонна Крымскому мосту не рада. Они не вместе с Россией.