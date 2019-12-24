Российский юрист и государственный деятель, доктор юридических наук Евгений Тарло сожалеет, что из-за "идиотской политики украинского правительства" граждане этой страны не могут ездить в Россию и Крым напрямую

Нужно поздравить всех россиян и украинцев с завершением строительства железнодорожного моста в Крым. Теперь все желающие съездить в Крым могут это сделать привычным для них образом — кто-то на самолёте в новый аэропорт, кто-то — на автомашине через автомобильный мост, а кто-то на поезде. Дорога в Крым. В добрый путь по Крымскому мосту © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Мне жаль украинцев, которые в силу идиотской политики их правительства не могут добраться в Крым коротким путём. Зато теперь они могут добраться до Москвы или Санкт-Петербурга через Минск или Варшаву на самолёте, через границу на машине, а уже в России пересесть хоть на самолёт, хоть на поезд — и в Крым.

Так же могут поступить и европейцы.

Милости просим.