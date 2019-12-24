Еще раз о проблемах в госбюджете.
Гончарук, заявляя о вынужденном секвестре (ограничение или сокращение расходной части) госбюджета, выдал:
«Я хочу обратиться к фракции "Слуга народа". Друзья, не ведитесь на провокации. Нам достался сложный бюджет. Закрывать год с чужим бюджетом — это сложно. Это нужно понимать. Сейчас нас с вами стараются максимально качать для того, чтобы мы с вами сcорились, искали недоразумение, не доверяли друг другу. Я призываю вас сохранять спокойствие, на самом деле все очень неплохо».
Конечно, ему сложно, я это знаю и понимаю «не понаслышке». Только причина не только в том, что бюджет писали предшественники.
Проблема в:
1. Отсутствии необходимого объёма доходов.
2. Ранее принятых популистских решениях.
3. Отсутствии стратегии действий.
4. Сильном желании понравиться всем.
Что привело к потери доходов бюджета?
1. Фиксация цен на энергоносители.
2. Отсутствие контроля за срочностью внешних инвестиций в ОВГЗ и как следствие не понимание, что делать с ревальвацией грн. — а это явное снижение доходной части бюджета.
3. Неумение или не желание Кабмина искать новые контакты со старыми рынками сбыта украинской продукции.
Вот правда, и пока министры не слезут с соцсетей и не начнут действительно помогать экономике, так и будет лихорадить бюджет.