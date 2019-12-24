Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов высказал мнение, что проблемы Кабмина Гончарука заключаются, прежде всего, в непрофессионализме профильных министров

Еще раз о проблемах в госбюджете.

Гончарук, заявляя о вынужденном секвестре (ограничение или сокращение расходной части) госбюджета, выдал:

«Я хочу обратиться к фракции "Слуга народа". Друзья, не ведитесь на провокации. Нам достался сложный бюджет. Закрывать год с чужим бюджетом — это сложно. Это нужно понимать. Сейчас нас с вами стараются максимально качать для того, чтобы мы с вами сcорились, искали недоразумение, не доверяли друг другу. Я призываю вас сохранять спокойствие, на самом деле все очень неплохо». Споры о победителях и проигравших в газовых переговорах. Что обсуждают соцсети 23 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Конечно, ему сложно, я это знаю и понимаю «не понаслышке». Только причина не только в том, что бюджет писали предшественники.

Проблема в:

1. Отсутствии необходимого объёма доходов.

2. Ранее принятых популистских решениях.

3. Отсутствии стратегии действий.

4. Сильном желании понравиться всем.

Что привело к потери доходов бюджета?

1. Фиксация цен на энергоносители.

2. Отсутствие контроля за срочностью внешних инвестиций в ОВГЗ и как следствие не понимание, что делать с ревальвацией грн. — а это явное снижение доходной части бюджета.

3. Неумение или не желание Кабмина искать новые контакты со старыми рынками сбыта украинской продукции.

Вот правда, и пока министры не слезут с соцсетей и не начнут действительно помогать экономике, так и будет лихорадить бюджет.