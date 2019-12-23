Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков считает, что транзитные газовые договоренности, достигнутые между Украиной и Россией, выгодны прежде всего Германии и США и во многом — киевскому режиму

Газ. Контракт на 5 лет, при том, что Киев хотел 10, а Россия — 1 год. Объем будет 60 млрд в год (сейчас 90), с возможностью уменьшить до 40 млрд. Россия выплатит киевскому режиму 3 млрд долларов, про которые Путин сказал, что это абсолютно не законное, а политическое решение.

Правда, возможно, за эти 3 млрд зачтутся те 3 млрд, которые Россия дала Киеву при Януковиче через механизм евробондов и которые Киев отказывается отдавать. Киев «обещал» отказаться от всех других судебных требований к "Газпрому". Да кто может поверить в их обещания? Они вот много раз обещали выполнять Минские соглашения. Выполняют? Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Достигнутая договоренность больше всего выгодна Германии и ЕС, во многом выгодна киевскому режиму (извините, не могу написать, что Украине, рука не поднимается отождествлять управляемый извне режим и Украину). Это их победа. Отчасти победа США, которые хотели, чтобы Москва финансировала русофобский режим в Киеве.

Россия будет платить миллиарды рэкетиру за право продавать российский газ в ЕС. По сути, это политическая победа проевропейского лобби в российской элите. Многим такая победа кажется «пирровой» для страны.

Какие-то возможности зашиты в формулировки об экономически выгодных условиях. Возможно, эти формулировки потом дадут возможность России уменьшить прокачку газа через укр. ГТС.

Но пока это явная победа ЕС и его союзников в российской элите. Не уверен, что решение выплаты миллиардов русофобскому режиму за право быть энергетическим союзником ЕС и Германии будет популярно в России.