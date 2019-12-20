Если исконно русские земли — это Подмосковье, то украинские это Диканька с окружающими хуторами. Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен: не стесняется своего невежества. Он слышал о Новгороде, Пскове, Твери? И Киев украинским в старину не был за отсутствием Украины.