На украинских пограничников в ночь на 18 июля на границе с Россией напали неизвестные и отобрали у них оружие. Об этом сообщается на сайте МВД Украины

В Одесской области «эпидемия» самоубийств пограничников © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных лиц нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позднее пограничная служба вместе с полицией вернула оружие. Поиски напавших на украинских пограничников продолжаются. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Сообщается об усилении охраны государственной границы. На место происшествия вызван глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.



